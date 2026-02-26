Le président iranien réaffirme que son pays ne cherche pas à se doter de l'arme nucléaire

À la veille d’un troisième cycle de négociations avec les États-Unis à Genève, le président iranien Massoud Pezeshkian a réitéré que l’Iran ne cherchait pas à se doter de l’arme nucléaire, invoquant l’interdiction religieuse décrétée par le guide suprême Ali Khamenei. Selon lui, la fatwa émise au début des années 2000 bannissant les armes de destruction massive constitue une garantie claire que Téhéran ne développera pas de bombe atomique.

Cette déclaration intervient alors que le président américain Donald Trump a récemment menacé de frapper l’Iran en l’absence d’accord sur son programme nucléaire. Lors de son discours sur l’état de l’Union, il a appelé Téhéran à s’engager explicitement à ne jamais acquérir l’arme nucléaire, plaçant la pression sur les discussions en cours.

Si les autorités iraniennes affirment depuis des années que leur programme est strictement civil, les inquiétudes occidentales persistent. L’Iran a enrichi de l’uranium à des niveaux jugés sans application civile crédible, restreint l’accès des inspecteurs internationaux à certains sites et développé son arsenal de missiles balistiques. Avant la guerre de juin 2025 entre Israël et l’Iran, Jérusalem avait affirmé que Téhéran avait franchi de nouvelles étapes vers une possible militarisation de son programme.

Dans ce contexte de méfiance profonde, la référence répétée à la fatwa du guide suprême vise à renforcer la crédibilité de la position iranienne, alors que l’issue des discussions de Genève pourrait déterminer l’évolution des tensions dans la région.