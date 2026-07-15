"Nous tuerons Trump" : la menace iranienne s’affiche au cœur de Téhéran

Une immense affiche représentant Donald Trump allongé dans un cercueil a été installée mercredi sur la place de la Révolution, au cœur de Téhéran. Le photomontage est accompagné d’un message explicite, inscrit en persan et en anglais : "Nous tuerons Trump". Cette mise en scène marque une nouvelle escalade dans la campagne de menaces visant le président américain.

Les appels à la vengeance se sont multipliés en Iran depuis la mort du guide suprême Ali Khamenei. Lors de ses funérailles, des manifestants ont brandi des pancartes et scandé des slogans appelant à éliminer le dirigeant américain. Ces menaces sont notamment présentées comme une riposte à la mort, en janvier 2020, du commandant de la Force al-Qods, Qassem Soleimani, tué dans une frappe américaine ordonnée par Donald Trump.

Cette campagne intervient alors que des informations font état d’un possible projet iranien d’assassinat. Le Wall Street Journal a révélé qu’Israël avait récemment transmis aux États-Unis des renseignements selon lesquels Téhéran envisageait une nouvelle tentative contre Donald Trump. L’ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, a confirmé que les services israéliens avaient averti Washington de l’existence d’un "projet très précis" visant le président.

Selon le quotidien américain, certains responsables à Washington craignent toutefois qu’Israël n’ait communiqué que des renseignements partiels, dans l’espoir de pousser les États-Unis à reprendre une guerre ouverte contre l’Iran. La décision de Donald Trump de quitter le sommet de l’OTAN en Turquie à bord de l’ancien Air Force One aurait été prise dans ce contexte sécuritaire.

Le nouvel avion présidentiel, offert par le Qatar, ne disposerait pas encore de l’ensemble des dispositifs défensifs équipant l’ancien appareil, notamment de certaines protections antimissiles. La Maison Blanche assure néanmoins que l’avion respecte des protocoles de sécurité élevés et a présenté le changement d’appareil comme une mesure de précaution.