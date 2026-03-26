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Le sergent-chef Ori Greenberg, 21 ans, a été tué au combat au Sud-Liban
Un groupe d’au moins cinq terroristes a ouvert le feu à bout portant contre une patrouille de la brigade Golani dont faisait partie Ori Greenberg
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LIVE BLOG | Impact de fragment de missile iranien à Tel Aviv : deux blessés légers et des dégâts matériels
L'Iran et le Hezbollah poursuivent leurs attaques contre le territoire israélien sans discontinuer
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Responsable israélien à i24NEWS : le chef de la marine du CGRI a été éliminé à Bandar Abbas
Alireza Tangsiri était notamment responsable de la fermeture du détroit d’Ormuz
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Donald Trump souhaiterait mettre fin à la guerre dans les prochaines semaines
Le président américain a demandé à ses conseillers de respecter un calendrier de quatre à six semaines pour la fin du conflit
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L’Iran aurait mis en place un système de péage officieux dans le détroit d’Ormuz
Les navires doivent fournir des éléments tels que leurs cargaisons, les identités de leurs équipages et leurs destinations.
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Le Hezbollah a lancé près de 600 roquettes, obus et drones lors des dernières 24 heures
Plus de la moitié de ces tirs visaient directement les troupes de Tsahal engagées dans les opérations terrestres
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"Toute tentative de détruire Israël nous entraînera dans la guerre", affirme le chef de l'armée ougandaise
"Israël nous a soutenus alors que nous n'étions rien, pourquoi ne le défendrions-nous pas maintenant que notre PIB est l'un des plus importants d'Afrique", a déclaré Muhoozi Kainerugaba
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Liban : un soldat israélien grièvement blessé par un tir de mortier du Hezbollah
Lors du même incident, un officier et deux autres soldats ont été légèrement blessés
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L'Iran veut inclure le Liban dans tout accord de cessez-le-feu
L’Iran conditionne tout cessez-le-feu à l’arrêt des opérations israéliennes au Liban, confirmant l’imbrication des fronts et le rôle central du Hezbollah dans la stratégie régionale de Téhéran.
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Fil info
🚨 Tirs en provenance du Liban : les sirènes d'alerte retentissent à Acre et dans la région de Haïfa
Des impacts de fragments de missile iranien chutent à Tel Aviv, faisant deux blessés légers et causant des dégâts matériels
🚨 Tirs en provenance d'Iran : les sirènes d'alerte retentissent dans le centre d'Israël et en Judée-Samarie
Une fillette de 11 ans dans un état grave après un arrêt cardiaque lors d’une alerte à Safed
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Abu Dhabi : deux morts après la chute de débris d'interception de missile iranien
Israël aurait renoncé à cibler le chef de la diplomatie iranienne et le président du Parlement à la demande du Pakistan
Liban : un officier de Tsahal modérément blessé par des tirs amis, 15 soldats hospitalisés pour hypothermie
🚨 Tirs en provenance d'Iran : les sirènes d'alerte retentissent dans la région de Haïfa
Des débris de missile iranien s'écrasent à Jérusalem, Modi'in et Holon
Le Hezbollah a tiré dans la nuit six roquettes sur le centre d’Israël, toutes interceptées selon Tsahal
Tsahal a achevé une vague de frappes aériennes d'envergure contre des infrastructures du régime iranien
Donald Trump affirme que l’Iran cherche "désespérément" à conclure un accord avec les États-Unis
L’Australie suspend l’entrée des voyageurs iraniens par crainte qu'ils ne dépassent la durée de validité de leur visa
⭕ Trois blessés dans le centre du pays après la dernière attaque iranienne
🚨 Tirs en provenance d'Iran : les alertes déclenchées dans la région de Jérusalem et le centre d'Israël
L’armée américaine a détruit les «deux tiers» des capacités de production de missiles iraniens
La Russie serait sur le point d’envoyer des drones à l’Iran