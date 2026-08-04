Le Hezbollah se dit prêt à ouvrir un dialogue officiel avec la Syrie

Le secrétaire général du Hezbollah, Naïm Qassem, s’est déclaré mardi favorable à la tenue d’une rencontre officielle entre son organisation et les nouvelles autorités syriennes, marquant la première expression publique d’un tel intérêt de la part du mouvement terroriste libanais.

Cette ouverture intervient quelques jours après des déclarations du président syrien Ahmed al-Sharaa, qui avait lui aussi évoqué la nécessité de préserver la stabilité du Liban et confirmé l’existence de contacts entre Damas et le gouvernement libanais.

"Une Syrie stable constitue un soutien pour le Liban, tout comme un Liban stable soutient la Syrie", a affirmé Naïm Qassem. Il a ajouté que la stabilité libanaise dépendait en grande partie de la situation dans le sud du pays et exigé un retrait israélien complet.

Le chef du Hezbollah a également assuré que son organisation soutenait le déploiement de l’armée libanaise au sud du fleuve Litani. Il a affirmé que le Hezbollah était prêt à faciliter ce processus "dans toute la mesure du possible", comme il l’aurait déjà fait par le passé.

De son côté, Ahmed al-Sharaa avait déclaré dans un entretien accordé à Al-Jazeera que tout chaos au Liban aurait des répercussions directes sur la Syrie. Le président syrien avait également apporté son soutien au monopole de l’État libanais et de son armée sur les armes, ainsi qu’à leur autorité exclusive sur les décisions de guerre et de paix.

Ces positions soulignent toutefois une divergence majeure entre Damas et le Hezbollah, alors que la question du désarmement de l’organisation terroriste reste au cœur des tensions politiques et sécuritaires au Liban.