תינוק בן שבוע בלבד נמצא נטוש בחדר מדרגות בחדרה

המשטרה איתרה הבוקר (שני) תינוק נטוש בחדר מדרגות בבניין סמוך למשרדי הביטוח הלאומי בחדרה. התינוק, כבן שבוע בלבד, נמצא כשהוא עטוף בשמיכה, ופונה לבית החולים הלל יפה כשהוא בהכרה מלאה ובמצב יציב. נכון לשעה זאת, המשטרה יחד עם גורמי הרווחה מנסים לאתר את הוריו.

מטעם הביטוח הלאומי נמסר: "עובדי הביטוח הלאומי בסניף חדרה מצאו תינוק בן יומו שננטש על ידי הוריו בבניין הסמוך לסניף. העובדים לקחו את התינוק, ניקו אותו, האכילו אותו ויצרו קשר עם משטרת ישראל ושירותי הרווחה. מד״א הגיעו למקום ולקחו את התינוק לטיפול רפואי".

כזכור, לפני כעשרה ימים עובר אותר ללא רוח חיים בשכונת גבעת אולגה שבחדרה. שוטרים שהגיעו לזירה בעקבות דיווח של אזרח. מהחקירה עלה כי מדובר בעובר שאמו הפילה בחודש החמישי או השישי להיריון.