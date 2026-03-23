תחזית מזג האוויר: התקררות וגשם מקומי שיימשך אל תוך השבוע
תחזית מזג האוויר: היום (שני) יהיה מעונן חלקית. תחול ירידה קלה בטמפרטורות. גשם מקומי יחל בצוהריים במזרח ובצפון הארץ, וקיים חשש קל לשטפונות מזג האוויר הגשום יימשך לתוך השבוע. ביום רביעי, צפוי שלג כבד בחרמון.
היום, שני, יהיה מעונן חלקית ותחול התקררות קלה. גשם מקומי ירד משעות הצוהריים במזרח ובצפון הארץ, וקיים חשש קל לשטפונות בנחלי בקעת הירדן ומדבר יהודה.
מחר, יום שלישי, יהיה מעונן חלקית. במשך היום ירד גשם מקומי בעיקר בצפון ובמרכז הארץ. קיים חשש לשטפונות בצוהריים בנחלי המזרח.
ביום רביעי הגשמים יחזרו ברחבי הארץ, מלווים בסופות רעמים. קיים חשש לשטפונות במקומות המועדים. שלג כבר ירד בחרמון.
תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 6-13; טבריה: 10-19; חיפה: 10-17; תל אביב: 12-18; ירושלים: 8-16; באר שבע: 9-19; אילת: 13-21