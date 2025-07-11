الرئيس الفرنسي يدعو باريس ولندن لاعتراف مشترك بين باريس ولندن بالدولة الفلسطينية

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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى اعتراف مشترك من فرنسا والمملكة المتحدة بدولة فلسطين، وأكد قائلاً: "أؤمن بمستقبل حل الدولتين، الذي سيسمح لإسرائيل بالعيش بسلام وأمن مع جيرانها". وشدد على "ضرورة الاعتراف بفلسطين للمضي قدمًا نحو حل سلمي للصراع".

جاءت تصريحات ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. من جانبه، أكد كير ستارمر موقف حكومته العمالية الراسخ، وهو الاعتراف بفلسطين كجزء من عملية شاملة. ومع ذلك، فقد أعطى الأولوية لضرورة وقف إطلاق النار في غزة، مشددًا على "ضرورة التركيز المستمر على وقف القتال، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتحرير الرهائن". واعتبارًا من مايو/أيار من عام 2024، اتخذت أيرلندا وإسبانيا والنرويج وسلوفينيا هذه الخطوة بالفعل. وتعارض إسرائيل والولايات المتحدة بشدة أي اعتراف أحادي الجانب. وهكذا فإن ماكرون، الذي مهد الطريق في مايو/أيار الماضي دون الذهاب إلى أبعد من ذلك، يعيد إطلاق النقاش الدبلوماسي.

واختتم ماكرون زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة التي استمرت ثلاثة أيام، والتي اتسمت بدعوة لتوحيد الأصوات الدولية لإطلاق "ديناميكية سياسية" مواتية للسلام.