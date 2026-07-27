مع اقتراب انتخابات الكنيست الـ26، تتصاعد في إسرائيل المخاوف من محاولات تدخل خارجي للتأثير على نتائج الاقتراع، وسط تحذيرات رسمية من أن إيران قد تسعى إلى تحويل العملية الانتخابية إلى "جبهة مواجهة" جديدة.

وخلال جلسة عقدتها لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، قال رئيس اللجنة، عضو الكنيست بوعز بيسموت، إن "إيران ستحاول تحويل الانتخابات إلى جبهة إضافية، وإن الاستحقاق الانتخابي المقبل سيكون هدفًا رئيسيًا لأعداء إسرائيل".

وأضاف أن أجهزة الأمن مطالبة بالاستعداد أيضًا لاحتمال وقوع اعتداءات جسدية ضد مسؤولين منتخبين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء، معتبرًا أن "هناك مخاوف حقيقية، والكتابة على الحائط واضحة"، على حد تعبيره.

وشارك في الجلسة رئيس جهاز الشاباك، ورئيس لجنة الانتخابات المركزية، ورئيس منظومة السايبر الوطنية، إلى جانب ممثلين عن مجلس الأمن القومي والجيش الإسرائيلي.

كما انتقد بيسموت سلسلة تعيينات أجريت مؤخرًا في لجنة الانتخابات المركزية، معتبرًا أنها تثير تساؤلات وتستوجب توضيحات.

من جانبه، قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، إنه فوجئ بهذه الانتقادات، مؤكدًا أن اللجنة تتابع ما يُنشر بشأن التعيينات وتراجع إجراءاتها، مضيفًا أن جميع التعيينات الأخيرة أثبتت كفاءتها وأنه يثق بالمسؤولين الذين تم اختيارهم.

ورد بيسموت قائلًا: "أنا مستغرب من استغرابك. سنستعرض خلال الجلسة سلسلة من التعيينات، وسترى أن هذه الادعاءات ليست عشوائية، بل تستند إلى وثائق ومعطيات".

في وقت سابق من هذا الشهر، في استطلاع i24NEWS الذي أُجري بواسطة معهد "دايركت بولس" برئاسة تسوريئيل شارون، سألنا الجمهور: "هل تعتقدون أن إسرائيل مستعدة للتعامل مع تدخل أجنبي قد يؤثر على الانتخابات؟". من بين جميع المشاركين في الاستطلاع، أجاب 53% أنه في رأيهم الاستعداد في هذا الموضوع غير كافٍ في ظل التهديدات. وأجاب 33% بنعم، الدولة تعرف كيف تحافظ على نزاهة الانتخابات. وقال 14% إنهم ليس لديهم رأي في الموضوع.

مع ذلك، عند التقسيم حسب كتل التصويت، يمكن أن نرى أن هناك إجماعًا أكبر بين ناخبي المعارضة - 64٪ أجابوا بأنهم يعتقدون أن الدولة غير مستعدة لتدخل أجنبي في الانتخابات، مقابل 22٪ قالوا نعم. بين ناخبي الائتلاف الآراء منقسمة - 42٪ يعتقدون أن الدولة غير مستعدة لتدخل أجنبي في الانتخابات، مقابل 44٪ يعتقدون نعم.