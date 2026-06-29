Le président syrien accuse Israël de vouloir plonger la Syrie dans le chaos

Le président syrien Ahmed al-Sharaa a vivement accusé Israël de chercher à déstabiliser la Syrie, affirmant que l'État hébreu tente de transformer le pays en un « théâtre de chaos permanent » après la chute de l'ancien régime.

Dans une déclaration publiée lundi, le dirigeant syrien a estimé qu'Israël « a toujours eu pour habitude de s'en prendre à notre stabilité et de semer la discorde entre nous » et qu'il poursuit aujourd'hui le même objectif en cherchant à « démanteler l'unité de notre peuple » et à entraver les efforts de reconstruction.

« Cette entité ne cesse d'utiliser tous les moyens pour attiser les conflits et les divisions », a déclaré Ahmed al-Sharaa, accusant Israël de vouloir « fragmenter notre patrie » et « disperser nos efforts dans le chaos et la destruction ».

Le président syrien a également averti qu'« avoir une grande puissance ne signifie pas nécessairement remporter la victoire », ajoutant qu'« il est peut-être facile de déclencher une guerre, mais il est beaucoup plus difficile d'en contrôler les conséquences ».

S'adressant aux Syriens, il a appelé à l'unité face à ce qu'il qualifie de tentatives israéliennes de division. « Les Syriens ont toujours rejeté la séparation et la division. Nous sommes les enfants de cette terre et les plus à même de déjouer toutes les tentatives visant à nous déchirer », a-t-il déclaré.

« La Syrie n'est pas un terrain d'expérimentation pour les complots étrangers, ni un lieu où d'autres peuvent poursuivre leurs ambitions au prix du sang de nos enfants et de nos femmes », a conclu le président syrien.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de fortes tensions entre Israël et la Syrie, marqué par plusieurs frappes israéliennes contre des cibles militaires sur le territoire syrien ces derniers mois.