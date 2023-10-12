المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يشير إلى الإخفاق الاستخباراتي ويتعهد: سنقدم إجابات للجمهور بعد الانتهاء من الحرب"

قال هاغاري إنه: "في الساعات التي سبقت الهجوم، لم تكن لدينا معلومات عن قوة الهجوم، وسوف نجري تحقيقا ذاتيا. سنقدم إجابات للجمهور بعد أن ننتهي من الحرب"

تطرق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد دانيال هاغاري، اليوم (الخميس) للمرة الأولى إلى مسألة التحذيرات الاستخباراتية التي سبقت هجوم حماس.

وقال هاغاري إنه: "في الساعات التي سبقت الهجوم، لم تكن لدينا معلومات عن قوة الهجوم، وسوف نجري تحقيقا ذاتيا. سنقدم إجابات للجمهور بعد أن ننتهي من الحرب."

وأكد المتحدث العسكري أن الجيش سيقتص من كافة الضالعين بالهجوم "الجيش وصل وسيصل إلى الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم من خلال المقاطع المنتشرة على الشبكة العنكبوتية.

كما قدم هاغاري ايجازا عن تطور المعارك في غزة حيث أفاد "لقد أكملنا (الليلة الماضية) هجوما في غزة ركز على أهداف لقوة النخبة التابعة التابعة للجناح العسكري لحركة حماس، التي قادت الهجوم صباح السبت. حصلنا على بعض المعلومات الاستخباراتية حول أهدافهم من التحقيق مع المسلحين الذين تم القبض عليهم أحياء في بلدات غلاف غزة".

Yossi Aloni/FLASH90 رجل إطفاء إسرائيلي في كيبوتس كفار عزة، بعد هجمات حماس، 10 أكتوبر، 2023.

وتابع المتحدث "نقوم بجمع مقاطع فيديو من الشبكة، وهي مقاطع صادمة. لدينا القدرة على تحديد هوية أولئك المسلحين وسوف نصل إليهم جميعا. وعلى سبيل المثال، لقد تم القضاء على مصطفى شاهين، الذي سجل أمورا صادمة وقام بتحميلها على الإنترنت".

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى مقتل عضو كبير في القوة البحرية التابعة لحماس في منزله: "كان ينوي تنفيذ هجمات إرهابية. إن الهجمات في غزة واسعة النطاق، ويستغرق الأمر بعض الوقت لكي تفهم حماس أبعاد الدمار. حماس كصاحب سيادة في حالة فوضى كاملة وكذلك قدرته على السيطرة على المنظمة".