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الجيش الإسرائيلي يعلن عن تنفيذ توغلات برية "خلال الـ 24 ساعة المنصرمة" في غزة

i24NEWS

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تتمركز وحدة مدفعية إسرائيلية بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة، جنوب إسرائيل.
Oren Ben Hakoon / Flash90تتمركز وحدة مدفعية إسرائيلية بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة، جنوب إسرائيل.

يأتي ذلك قبيل هجوم بري متوقع، وفتشت قوات المشاة والمدرعات المناطق وجمعت نتائج يمكن أن تساعد في تحديد مواقع البنية التحتية للمسلحين والرهائن

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، أن قوات برية إسرائيلية نفذت توغلات برية في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة المنصرمة، قبيل هجوم بري متوقع، وفتشت قوات المشاة والمدرعات المناطق وجمعت نتائج يمكن أن تساعد في تحديد مواقع البنية التحتية للمسلحين والرهائن.

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وجاء في بيان: "على مدى الـ 24 ساعة المنصرمة، نفذت قوات الجيش الإسرائيلي مداهمات محلية داخل أراضي قطاع غزة" للبحث عن "الإرهابيين" و"الأسلحة". وأضاف الجيش أنه خلال هذه العمليات، بُذلت جهود أيضًا “للعثور على المفقودين”.

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