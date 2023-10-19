وزير الأمن غالانت في جلسة مغلقة: علينا الاستعداد على الجبهة الشمالية أضعاف استعداداتنا ضد قطاع غزة

في إطار الاستعدادات لتوسيع القتال على الجبهة الشمالية، عمل الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة على إنشاء مستشفى ميداني في منطقة الجليل يكون قادرا على استقبال المصابين في حال حدوث تصعيد

عقد وزير الأمن يوآف غالانت الأربعاء جلسة مغلقة مع كبار المسؤولين الحكوميين قال فيها "إن الاستعدادات يجب أن تتم على الجبهة الشمالية، لأن حزب الله "أقوى بعشر مرات من حماس" التي أعلنت إسرائيل الحرب عليها عقب هجوم هو الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل حيث خلف وراءه دمارا وقتلا تجاوزت حصيلته الـ 1400 قتيل و203 رهائن ناهيك عن آلاف الجرحى.

وطلب غالانت من كبار المسؤولين الحكوميين التحرك لاستكمال المخزون والمعدات، واستكمال الاستعدادات على الجبهة الشمالية أيضًا. وأثار مضمون الجلسة المخاوف لدى المسؤولين الذين شاركوا في الاجتماع وقالوا إنه "من الضروري التحرك بأسرع ما يمكن واستكمال النواقص والاستعدادات، معا لتكرار الصور التي رأيناها في الجنوب" حسبما جاء في هيئة البث الرسمية كان.

وفي إطار الاستعدادات لتوسيع القتال على الجبهة الشمالية، عمل الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة على إنشاء مستشفى ميداني في منطقة الجليل يكون قادرا على استقبال المصابين في حال حدوث تصعيد. واتسم تبادل القصف الأربعاء، وفقا لهيئة البث الرسمية كان، بكونه الأكثر كثافة مقارنة بالأيام الأخيرة، وهو ما تبعه قصف خلال الليلة الماضية، لعدد من المواقع التابعة لحزب الله، ومنها نقطة مراقبة تطل على البحر.

Israel defense forces هرتسي هليفي يخاطب قواته في تل نوف في 18 أكتوبر 2023

وفي تقرير أولي للجيش الإسرائيلي ظهر اليوم الخميس جاء أن الجيش قام بالرد على هجمات بقذائف الهاون والمضادة للدبابات على شمال إسرائيل.

وكان حزب الله الذي يتبنى العمليات التصعيدية في الجنوب اللبناني بالتزامن مع الحرب في الجنوب، قد أطلق الخميس صاروخا مضادا للدبابات في منطقة كيبوتس منارا الإسرائيلي القريب من الحدود اللبنانية. وتمت الإشارة من قبل الجيش الإسرائيلي إلى أنه تم رصد إطلاق صاروخين من الأراضي اللبنانية، دون وقوع إصابات.