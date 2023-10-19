المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "لقد اتخذنا قرارًا استراتيجيًا بأن التّركيز سيكون على غزّة فقط"

دانييل هاجري عن المساعدات الإنسانية: "في هذه المرحلة لا توجد مساعدات إنسانية تدخل غزة والمعابر لا تزال مغلقة"

ألقى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، التحديث اليومي لوسائل الإعلام مساء اليوم (الخميس)، في اليوم الثالث عشر من القتال. وأشار هاغاري في التحديث إلى المساعدات الإنسانية لغزة وكذلك الجبهة الشمالية مع حزب الله وحماس في لبنان.

وأضاف أن "منظمة حماس بفرعها الشمالي أطلقت صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيليّة. وهاجم الجيش الإسرائيلي مواقع إطلاق النار وقضى أيضاً على خلية إرهابية". إلا أن هاغاري أشار إلى أن "إطلاق النار، مثل جميع العمليات الفلسطينية الأخرى في لبنان، تم تنفيذه بموافقة حزب الله - الذي سيتحمل العواقب ".

لقد جعل الجيش الإسرائيلي المساعدات الإنسانية مشروطة بحيث لا تصل إلى نشطاء حماس، وقد سئل هاغاري عن ذلك في المؤتمر الصحفي - كيف سيعرف الجيش الإسرائيلي أن المساعدات لا تصل إلى حماس؟

وأجاب هاجاري أنه "في هذه المرحلة لن تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة وما زالت المعابر مغلقة". ووفقا له، "هناك حوار مستمر وعندما يتم اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة سنعرف كيفية تنفيذها".

وفيما يتعلق بالتصعيد الذي يقوده حزب الله في الشمال، قال هاجاري: "نحن مستعدون وفي حالة تأهب قصوى للدفاع والهجوم، في الجو والبر. لقد اتخذنا قرارًا استراتيجيًا بأن تركيزنا سيكون على غزة. مختطفونا في غزة، وهذا هو المكان الذي توجد فيه حماس وداعش. حزب الله يهاجم ونحن نرد، وهو يتكبد الخسائر أيضًا، وإذا فعل المزيد فسيحصل على المزيد".