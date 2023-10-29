رصد 20 قذيفة من لبنان أطلقت تجاه بلدات شمال إسرائيل، والجيش الاسرائيلي يرد

حماس والفجر تعلنان مسؤوليتهما عن إطلاق القذائف تجاه البلدات الإسرائيلية في الجليل الأعلى

سجل منذ بعد ظهر اليوم إطلاق 20 قذيفة من الأراضي اللبنانية الى البلدات الإسرائيلية في شمال إسرائيل، ولم تسجل أيه اصابات في كافة الحالات، رغم أن قذيفة إصابت منزلا بصورة مباشرة في مدينة كريات شمونة الحدودية، ورد الجيش الإسرائيلي على هذه القذائف بمهاجمة مصادر إطلاق النار. وأعلنت منظمتي حماس والفجر في لبنان مسؤوليتهما عن إطلاق القذائف.

وسمعت صافرات الإنذار حوالي الساعة الـ17:00 في عدد من بلدات الجليل الأعلى بما يشمل طوبا الزنغرية، روش بينا، حتسور هجليليت، مشمار هياردين، محانييم، كفار هنسيه واييلت شاحار. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن رصد ثلاثة قذائف من لبنان وتصدت القبة الحديدية لاثنين منها فيما سقطت الثالثة في مناطق مفتوحة.

ولاحقا سمعت صفارات الإنذار في مدينة كريات شمونة وأعلن عن اصابة صاروخ بصورة مباشرة في منزل ولم تسجل اية اصابات، في حين تسبب هذا بأضرار كبيرة في المنزل واشتعال النيران فيه، وافيد لاحقا أن المنزل كان خاليا من السكان، واعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن رصد ستة قذائف.

وأطلقت صافرات الإنذار مجددا الساعة الـ18:00 في نهاريا، شلومي وعدد من البلدات الواقعة في الجليل الغربي ولم يتم التبليغ عن إصابات، وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن رشقة نحو الجليل الغربي حيث رصدت عشرة قذائف.