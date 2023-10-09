الإمارات تدين هجوم السبت: "هجوم حماس ضد الإسرائيليين - تصعيد خطير"

الإمارات العربية المتحدة هي في الواقع أول دولة عربية تدين هجوم حماس على إسرائيل حيث تربط الإمارات وإسرائيل علاقات دبلوماسية بإطار اتفاقيات ابراهيم التي تم التوقيع عليها في البيت الأبيض

أدانت الإمارات العربية المتحدة الهجوم الذي قامت به حماس فجر السبت الماضي على البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، طالت المدنيين في منازلهم وأوقعت ما يزيد عن 700 قتيل، ناهيك عن ما يزيد عن ألفي مصاب. وزاد من قتامة المشهد احتجاز الرهائن وإجبارهم على مغادرة منازلهم دون التمييز بين النساء والأطفال أو الرجال أو حتى كبار السن.

الإمارات العربية المتحدة هي في الواقع أول دولة عربية تدين هجوم حماس على إسرائيل، وفق النشر في موقع واللا. وتربط الإمارات بإسرائيل علاقات دبلوماسية بإطار اتفاقيات ابراهيم التي تم التوقيع عليها في البيت الأبيض بنهاية عام 2020، وارتقت العلاقات قدما بين الدولة الخليجية ودولة إسرائيل.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإماراتية: "تمثل هجمات حماس ضد المواطنين الإسرائيليين تصعيدًا خطيرًا. نشعر بالاشمئزاز من التقارير التي تفيد باختطاف مواطنين إسرائيليين من منازلهم واحتجازهم كرهائن. يحق للمواطنين الحصول على الحماية وفقًا للقانون الدولي".

أعلنت إسرائيل الحرب ضد حماس وبدأت الهجمات من ليلة أمس الإثين حيث دك سلاح الطيران الإسرائيلي عدة مقرات ومبان لها علاقة بحماس والجهاد الإسلامي، وسط سقوط عدد كبير من عناصر حماس قتلى. فيما تتواصل الرشقات الصاروخية على العمق الإسرائيلي من مدن الجنوب كأشكلون واشدود وحتى تل أبيب وضواحيها مرورا بالقدس وغيرها من المواقع، وتم التبليغ عن وقوع إصابات مباشرة.