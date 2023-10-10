مسلحو حماس خططوا احتلال قاعدة "حتسريم الجوية" جنوب إسرائيل

ووفقا للتقرير حمل المسلحون خرائط مفصلة حول ما تحتويه المنطقة من قواعد عسكرية

تسلل نحو 1500 مسلح من حماس من غزة الى البلدات الإسرائيلية في غلاف غزة وفقا للتقديرات، وذكرت هيئة البث الرسمية "كان" أن المسلحين تزودوا بخرائط مفصلة وعلى ما يبدو خططوا احتلال القاعدة الجوية العسكرية "حتسريم".

المختصون بالمتفجرات في الشرطة تعاملوا حتى اليوم مع أكثر من 80 مركبة استقلها المسلحون من قطاع غزة نحو بلدات غلاف غزة وبها أسلحة كثيرة ومواد متفجرة وقنابل وغيرها، ووفقا للتقديرات شارك نحو 1500 مسلح في بداية الحرب.

وعثر في المركبات على خرائط مفصلة للطرق وصور للبلدات والقواعد العسكرية ويشير الأمر وفقا للتقديرات الدقيقة حول المسلحين ونواياهم, من المواقع الموجودة في الخرائط كان القاعدة الجوية لسلاح الجو الإسرائيلي في حتسريم القريبة من مدينة بئر السبع وبلدات غلاف غزة.