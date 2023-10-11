تقارير تركية: اردوغان يجري مفاوضات مع قادة حماس حول الرهائن والمختطفين

قادة حماس في تركيا اجتمعوا مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان واردوغان يعمل على منع التصعيد في المنطقة

ابلغ مكتب الرئاسة التركية مساء اليوم ولي العهد السعودي أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بدأ مباحثات مع حماس حول قضية الرهائن الذين اختطفتهم حركة حماس إلى قطاع غزة.

ووفقا للتقارير الاعلامية التركية، اردوغان ومسؤولين أتراك آخرين اجتمعوا لمناقشة القضية مع قادة التنظيم المتواجدين في تركيا، وأفيد أن الرئيس التركي يعمل على منع التصعيد في المنطقة وأمر لدفع عملية المفاوضات.

وكان اردوغان هاجم إسرائيل بوقت سابق من اليوم وقال إن "أنقرة ولا مرة ستقبل ’مذبحة عشوائية’ لأبرياء في غزة" وتابع في اجتماع كتلته في البرلمان التركي :"للأسف، نحن نشهد انتهاك لأخلاقيات الحرب إن كانت في إسرائيل أو في غزة" واضاف قائلا:"يجب على إسرائيل بأن تتذكر بأنها لو تصرفت مثل منظمة وليس كدولة، في نهاية الأمر سيتعاملون معها كتنظيم" واضاف أن "الصراع الذي يتم تنفيذ بكل أنواع الأساليب المخجلة ليس حربا بل مذبحة وتركيا تعارض قتل المدنيين على الأراضي الإسرائيلية".