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تقارير تركية: اردوغان يجري مفاوضات مع قادة حماس حول الرهائن والمختطفين

i24NEWS

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الرئيس التركي رجب طيب اردوغان
Adem Altan/AFPالرئيس التركي رجب طيب اردوغان

قادة حماس في تركيا اجتمعوا مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان واردوغان يعمل على منع التصعيد في المنطقة

ابلغ مكتب الرئاسة التركية مساء اليوم ولي العهد السعودي أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بدأ مباحثات مع حماس حول قضية الرهائن الذين اختطفتهم حركة حماس إلى قطاع غزة. 

ووفقا للتقارير الاعلامية التركية، اردوغان ومسؤولين أتراك آخرين اجتمعوا لمناقشة القضية مع قادة التنظيم المتواجدين في تركيا، وأفيد أن الرئيس التركي يعمل على منع التصعيد في المنطقة وأمر لدفع عملية المفاوضات. 

وكان اردوغان هاجم إسرائيل بوقت سابق من اليوم وقال إن "أنقرة ولا مرة ستقبل ’مذبحة عشوائية’ لأبرياء في غزة" وتابع في اجتماع كتلته في البرلمان التركي :"للأسف، نحن نشهد انتهاك لأخلاقيات الحرب إن كانت في إسرائيل أو في غزة" واضاف قائلا:"يجب على إسرائيل بأن تتذكر بأنها لو تصرفت مثل منظمة وليس كدولة، في نهاية الأمر سيتعاملون معها كتنظيم" واضاف أن "الصراع الذي يتم تنفيذ بكل أنواع الأساليب المخجلة ليس حربا بل مذبحة وتركيا تعارض قتل المدنيين على الأراضي الإسرائيلية". 

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