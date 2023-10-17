تغطية متواصلة: حزب الله يتبنى إطلاق النار على شمال إسرائيل اسفر عن إصابة 3 أشخاص، والجيش الإسرائيلي يرد
بعد 11 يوما من الحرب، ما لا يقل عن 1400 قتيل في إسرائيل، وأكثر من 3500 جريح، وما لا يقل عن 199 رهينة
دخلت إسرائيل يومها الحادي عشر من الحرب بعد الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مع تكثفت الجهود الدبلوماسية الإقليمية بقيادة واشنطن خلال الأيام القليلة المنصرمة، وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس جو بايدن سيزور إسرائيل الأربعاء الوشيك.
ومنذ ذلك الحين، قصفت قوات الدفاع الإسرائيلية عدة أهداف ومواقع في قطاع غزة، بما في ذلك أعضاء رفيعو المستوى في حركتي حماس والجهاد وعلى الحدود الشمالية، وقع تبادل لإطلاق النار مع حزب الله. حيث ارتفع عدد القتلى في إسرائيل إلى أكثر من 1400 في ما أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع القتلى الفلسطينيين إلى 2808 وإصابة 10850.
وقد أدلت الولايات المتحدة بعدة بيانات دعم، فضلاً عن مواقفها، من أجل ردع الدول أو الجهات الفاعلة الأخرى عن توسيع الصراع. وتحاول واشنطن أيضًا تخفيف الأزمة الإنسانية من خلال فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر أمام المساعدات والإجلاء.
وفي السياق أعلنت حماس عن مقتل 22 أسيرا خلال القصف الإسرائيلي على القطاع، مشيرة إلى أن الأسرى لديها يبلغ عددهم ما بين 200 و250 أسيرا.
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