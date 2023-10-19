تقرير: اغتيال أرملة الرنتيسي وأول امرأة في المكتب السياسي لحركة حماس في غزة بغارة جوية

الدكتورة الشنطي هي عضوة المكتب السياسي لحماس وأرملة عبد العزيز الرنتيسي أحد مؤسسي حركة حماس الذي اغتيل بدوره عام 2004

أشارت مصادر فلسطينية إلى اغتيال إسرائيل لعضو المكتب السياسي لحركة حماس جميلة الشنطي، في غارة جوية على قطاع غزة فجر اليوم الخميس.

وبحسب تقرير لموقع معا الفلسطيني فإن الدكتورة الشنطي هي عضوة المكتب السياسي لحماس وأرملة عبد العزيز الرنتيسي أحد مؤسسي حركة حماس. كانت عضواً في المجلس التشريعي وأول امرأة في المكتب السياسي لحركة حماس في غزة.

ووفق النشر في روسيا اليوم، فقد نعى المجلس التشريعي في قطاع غزة عضو المكتب السياسي في حماس النائبة جميلة الشنطي التي قتلت في قصف إسرائيلي على قطاع غزة الليلة الماضية. حصلت الشنطي (68) على درجة الدكتوراه في الإدارة التربوية عام 2013، من كلية "فرحة" للعلوم الأسرية، في جامعة دبي بالإمارات. وانتخبت عام 2006، عضوا في المجلس التشريعي عن كتلة "التغيير والإصلاح"، التابعة لحركة "حماس".

في عام 2013، عينت الشنطي وزيرة للمرأة في الحكومة بغزة. في العام 2021 تم انتخاب الشنطي كأول سيدة تصل لعضوية المكتب السياسي لحركة "حماس".

تجري في القطاع حرب اندلعت شرارتها على إثر الهجوم الدموي لحماس في السابع من اكتوبر الجاري خلف ما يزيد عن 1400 قتيل إسرائيلي في حصيلة مرشحة للارتفاع مع تواصل المعارك إضافة إلى احتجاز 199 رهينة من جنسيات متعددة بينهم أطفال وشيوخ وبعضهم أفراد من عائلة واحدة، وقد أعلن المسؤولون في إسرائيل أن الحرب هذه المرة ستهدف الى اجتثاث حماس سياسيا وعسكريا من المشهد الغزي مهما طال الأمر.