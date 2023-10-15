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الولايات المتحدة ترسل حاملة طائرات ثانية لردع الأعمال العدائية ضد إسرائيل

i24NEWS - AFP

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أكبر حاملة طائرات في العالم، يو إس إس جيرالد آر فورد، تبحر في شرق البحر الأبيض المتوسط، في 11 أكتوبر 2023.
Jacob Mattingly / United States Department of Defense / AFPأكبر حاملة طائرات في العالم، يو إس إس جيرالد آر فورد، تبحر في شرق البحر الأبيض المتوسط، في 11 أكتوبر 2023.

سوف تنضم السفينة يو إس إس أيزنهاور والسفن المرافقة لها إلى أول حاملة طائرات ـ يو إس إس جيرالد ر. فورد ـ التي تم نشرها في المنطقة بعد الإغارة الدموية التي شنتها حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوم السبت إن الولايات المتحدة سترسل حاملة طائرات ثانية إلى شرق البحر المتوسط "لردع الأعمال العدائية ضد إسرائيل أو أي جهود لتوسيع هذه الحرب في أعقاب هجوم حماس".

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وسوف تنضم السفينة يو إس إس أيزنهاور والسفن المرافقة لها إلى أول حاملة طائرات ـ يو إس إس جيرالد ر. فورد ـ التي تم نشرها في المنطقة بعد الإغارة الدموية التي شنتها حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وأضاف أوستن في بيان أن هذا النشر يظهر "التزام واشنطن الثابت بأمن إسرائيل وتصميمنا على ردع أي دولة أو جهة غير حكومية تسعى إلى تصعيد هذه الحرب".

Amos Ben Gershom/GPO
Amos Ben Gershom/GPOرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في تل أبيب، 13 أكتوبر 2023

وبدأت الولايات المتحدة أيضًا إرسال مساعدات عسكرية إلى إسرائيل يوم الأحد بذخائر جديدة، وحذرت جيرانها من تمديد الصراع. وقُتل ما لا يقل عن 1300 شخص، معظمهم من المدنيين، ومن بينهم ما لا يقل عن 130 أجنبيًا أو مزدوجي الجنسية، في إسرائيل منذ الهجوم الدموي الذي نفذته حركة حماس الإسلامية في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

أكد الرئيس جو بايدن مساء السبت دعم الولايات المتحدة للجهود الرامية إلى حماية المدنيين في مكالمات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

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