تقرير: حماس يمكن أن تفرج عن 50 مختطفا إسرائيليا أصحاب هويات مزدوجة بدون مقابل

جاء هذا على لسان مسؤول عسكري إسرائيلي ، وذلك خلال المحادثات التي تجريها قطر مع حماس

قال مسؤول عسكري إسرائيلي كبير لصحيفة "نيويورك تايمز" أنه استنادا لمحادثات بين الولايات المتحدة وقطر، من الممكن أن تقوم حماس بإطلاق سراح 50 مواطنا إسرائيليا يمتلكون هويات مزدوجة بدون مقابل، وبصورة منفصلة عن اتفاق أوسع. وصرح مسؤول رسمي مطلع على المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن التي تجري بوساطة قطرية لهيئة البث الرسمية "كان" بأن حماس حذرت من أن أي هجوم بري سيقلل من احتمال إطلاق سراح الرهائن.

وتعمل قطر هذه الأيام بصورة كبيرة للتوصل إلى اتفاق للإفراح عن مختطفين إسرائيليين، بالتشديد على النساء والأطفال، وذلك بحسب ما أكده مسؤولون مطلعون على الموضوع. ولا تزال درجة جدوى المبادرة القطرية غير واضحة، لكن الدوحة على اتصال مع مسؤولين من إسرائيل ومن حماس بالشأن.

في المقابل، تواصل إسرائيل بذل الجهود للتوصل الى معلومات حول وضع المختطفين في القطاع. وصرح المتحدث باسم "الصليب الأحمر" خلال مقابلة مع "كان" بأن أعضاء المنظمة لم يجتمعوا حتى الآن مع المختطفين، لكن يجرون اتصالات لجعل هذا الأمر ممكنا. وأضاف المتحدث بأن مهمتهم التأكد بأن الأطراف على اطلاع على التزامهم تجاه الرهائن وحقوقهم الحصول على علاج طبي، مساعدة إنسانية والتواصل مع أبناء عائلاتهم القلقين. وقال إنه حتى الآن لم يتم السماح للصليب الأحمر بنقل الأدوية التي تم إرسالها للمختطفين.

وأفرجت حماس الجمعة الماضية سراح يهوديت رعنان (59 عاما) وناتالي رعنان (17 عاما) اللتين اختطفتا في غزة يوم الهجوم قبل نحو أسبوعين. واستقبلت قوات الجيش الإسرائيلي والمسؤول الحكومي عن المفقودين والمختطفين غال هيرش، الأم وابنتها، على حدود قطاع غزة، واقتادتهما إلى نقطة التقاء في قاعدة عسكرية وسط البلاد. حيث كان أفراد أسرهم في انتظارهم.