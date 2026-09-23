واشنطن تعزز قدرات مصر بمروحيات شينوك.. رسالة حول دور القاهرة الإقليمي

أعلنت السفارة الأميركية في القاهرة تسليم مصر دفعة جديدة من مروحيات النقل العسكري CH-47F Chinook، خلال معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء، في خطوة تأتي ضمن برنامج تسليح أوسع يعكس استمرار التعاون الدفاعي بين البلدين.

ونشرت السفارة صورًا من مراسم التسليم، مؤكدة أن المروحيات تمثل جانبًا جديدًا من "الشراكة التجارية والدفاعية" بين واشنطن والقاهرة.

صفقة تعود إلى 2022

ولا تمثل عملية التسليم اتفاقًا جديدًا، إذ وافقت الولايات المتحدة في أيار/مايو 2022 على بيع مصر ما يصل إلى 23 مروحية من طراز CH-47F، إلى جانب معدات وخدمات دعم، في صفقة قدرت قيمتها بنحو 2.6 مليار دولار.

وفي كانون الثاني/يناير 2023، أبرم الجيش الأميركي عقدًا مع شركة بوينغ بقيمة نحو 426 مليون دولار لتصنيع الدفعة الأولى، التي تضم 12 مروحية، على أن يبدأ تسليمها خلال عام 2026.

وتشغل القوات الجوية المصرية بالفعل مروحيات شينوك من طراز CH-47D، فيما يوفر الطراز الجديد قدرات إلكترونية وتكتيكية أكثر تطورًا، إلى جانب تحسين قدرات النقل العسكري والدعم اللوجستي والعمليات متعددة المهام.

رسالة تتجاوز تحديث الأسطول

ويأتي الإعلان في توقيت تشهد فيه المنطقة تحولات أمنية وجيوسياسية متسارعة، بينما تسعى الولايات المتحدة إلى الحفاظ على شبكة شراكاتها العسكرية في الشرق الأوسط في مواجهة تنامي حضور قوى دولية أخرى، وفي مقدمتها الصين.

كما أن اختيار معرض العلمين للإعلان عن التسليم منح الصفقة حضورًا سياسيًا وإعلاميًا، إذ شاركت فيه دول وشركات دفاعية دولية، وعرضت بوينغ منظومات أخرى، بينها مروحيات أباتشي وطائرة التزود بالوقود KC-46A.

شراكة عسكرية ممتدة

وتستند العلاقات الدفاعية الأميركية-المصرية إلى بنية مؤسسية ممتدة منذ عقود، تشمل صفقات السلاح والتدريب والمناورات والتنسيق العسكري.

وتعد مناورات "النجم الساطع" إحدى أبرز صور هذا التعاون، فيما تصنف واشنطن مصر حليفًا رئيسيًا من خارج حلف شمال الأطلسي وشريكًا استراتيجيًا في الشرق الأوسط.

ولا تقتصر صفقة الشينوك على تسليم المروحيات، بل ترتبط أيضًا بالتدريب والصيانة وقطع الغيار والدعم الفني والتحديثات المستقبلية، ما يعزز الارتباط طويل الأمد بين الجيش المصري والصناعة الدفاعية الأميركية.

القاهرة في الحسابات الأميركية

وتشير الخطوة إلى استمرار أهمية مصر بالنسبة إلى الاستراتيجية الأميركية في الشرق الأوسط، بالنظر إلى موقعها الجغرافي ودورها في عدد من الملفات الأمنية والإقليمية، إلى جانب علاقاتها الممتدة مع واشنطن.

وفي الوقت نفسه، تعمل القاهرة خلال السنوات الأخيرة على تنويع شراكاتها العسكرية والاقتصادية مع قوى دولية مختلفة، من دون التخلي عن تعاونها الدفاعي مع الولايات المتحدة.

وعليه، فإن تسليم مروحيات CH-47F يحمل بعدًا عسكريًا مباشرًا يتمثل في تحديث قدرات النقل الجوي المصرية، لكنه يعكس أيضًا استمرار الرهان الأميركي على القاهرة كشريك أمني رئيسي في منطقة تشهد تغيرًا في موازين القوى وتعددًا متزايدًا للفاعلين الدوليين.