العلاقات بين ترامب ونتنياهو: "لا إحباط"، يقول ترامب، مبررًا غيابه عن إسرائيل

افاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ليس منزعجا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على الرغم من الشائعات حول وجود توترات بين الزعيمين، وقا ردًا على سؤال من "فوكس نيوز":" انظروا، إنه يواجه وضعًا صعبًا. عليكم أن تتذكروا أن السابع من أكتوبر كان يومًا ينساه الجميع. كان أحد أعنف الأيام في تاريخ العالم، ليس في الشرق الأوسط فحسب، بل في العالم أجمع، كما ترون في الصور"

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي أنهى فيه ترامب للتو جولته في الشرق الأوسط والتي زار خلالها المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، لكنه تجنب إسرائيل عمداً. وقد دفع هذا الغياب منتقدي الحكومة الإسرائيلية إلى التحذير من خطر استبعاد الدولة العبرية من المبادرات الدبلوماسية الإقليمية لواشنطن، في حين تستمر الحرب في غزة.

وزعم ترامب أن الهجدوم الذي وقع في جنوب إسرائيل على يد مسلحين بقيادة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023 لم تكن لتحدث أبدًا خلال فترة رئاسته، بحجة أن "إيران كانت مفلسة خلال فترة ولايته الأولى ولم تكن لتتمكن من تمويل أنشطة حركة حماس". وأضاف "بيبي رجل غاضب، وكان ينبغي أن يكون كذلك بسبب أحداث السابع من أكتوبر. لقد تأثر بها بشدة، ولكن من ناحية أخرى، فقد تلقى مساعدة ما لأنني أعتقد أنه قاتل بشجاعة".

وتأتي هذه التعليقات وسط تكهنات متزايدة بشأن الخلافات الاستراتيجية المحتملة بين واشنطن والقدس، حيث فاجأ ترامب الكثيرين مؤخرا بقراره رفع العقوبات عن سوريا وتطبيع العلاقات معها دون التشاور المسبق مع إسرائيل.