تغطية متواصلة: الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافًا لحماس في غزة خلال الليل وعدد القتلى في إسرائيل تجاوز 700
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأحد، أن إيران متورطة في التخطيط للهجوم الفلسطيني المفاجئ وأعطت الإثنين الضوء الأخضر، فضلا عن كشف شبكة سي إن إن بأن هناك أيضًا 4 مواطنين أمريكيين قتلوا في الهجوم
دخلت إسرائيل يومها الثالث في معركتها مع حركة حماس، في أعقاب هجوم مفاجئ متعدد الجبهات شنه فلسطينيون من قطاع غزة. وشمل الهجوم الجوي هجمات متطورة بطائرات بدون طيار على مواقع للجيش الإسرائيلي، واختراق طائرات شراعية داخل الأراضي الإسرائيلية، وهبوط قوارب مطاطية على الشواطئ.
وبعد أن اخترق المتسللون الفلسطينيون السياج الحدودي، بدأت أفواج من المسلحين تستقل سيارات جيب وتحمل أسلحة رشاشة في ذبح المدنيين في الشوارع، وأخذ الرهائن إلى قطاع غزة.
وقد خلف الهجوم المفاجئ أكثر من 700 قتيل، واحتجاز المئات كرهائن، وآلاف الجرحى، جميعهم من جنسيات وأعمار مختلفة. وقد قارن بعض المسؤولين الأمريكيين الهجوم الوحشي الذي شنته حماس ببيرل هاربر وأحداث 11 سبتمبر.
في الليلة الأولى، دارت معارك مسلحة مكثفة بين القوات الإسرائيلية ومئات من متسللي حماس المسلحين في 22 موقعًا على الأقل في جميع أنحاء إسرائيل.
تم الكشف لاحقًا عن أن حفلًا موسيقيًا في جنوب إسرائيل كان مسرحًا لهجوم مروع قام به المسلحون الفلسطينيون، حيث تم العثور على أكثر من 260 جثة لشبان وشابات.
عندما خاطب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأمة أعلن: "نحن في حالة حرب". رددها وزير الأمن ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي. كما أصدر نتنياهو تحذيرا شديد اللهجة لسكان غزة، وحثهم على الإخلاء الفوري، بينما استعدت إسرائيل للرد بكامل القوة، وقال: "ما حدث اليوم غير مسبوق في إسرائيل، وسأحرص على عدم تكرار ذلك مرة أخرى".
وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت لاحق، ليلة الأحد، أن إيران كانت متورطة في التخطيط للهجوم الفلسطيني المفاجئ وأعطت الضوء الأخضر النهائي يوم الاثنين الماضي. وذكرت شبكة سي إن إن أن هناك أيضًا ما لا يقل عن 4 مواطنين أمريكيين قتلوا في الهجوم، مع توقعات بارتفاع هذا العدد.
رحلة خاصة من ليما للمواطنين الإسرائيليين الذين تم استدعاؤهم للخدمة مع اندلاع الحرب في الجنوب
بالتنسيق مع السفارات الإسرائيلية في الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا اللاتينية، قرر اتحاد الاتحادات اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية (UJA) تمويل رحلة خاصة من ليما إلى إسرائيل لصالح المواطنين الإسرائيليين المقيمين في أمريكا اللاتينية الذين تم تجنيدهم في الاحتياط، تحت الأمر 8.
ستغادر الرحلة مطار ليما يوم غد الثلاثاء الساعة 20:00 بتوقيت بيرو.
تحديث حول عدد المصابين جراء الضربة المباشرة لأحد المباني في مدينة أشكلون جنوب إسرائيل:
تعرض 17 إسرائيلي لإصابات مباشرة وتم نقلهم إلى مستشفى برزيلاي الطبي، فضلا عن نقل شخص مصاب بجراح خطيرة إلى وحدة الحروق في مستشفى شيبا. وتم نقل 5 آخرين للمعاينة الطبية فضلا عن 11 تم تسريحهم بعد تأثرهم بنوبة هلع.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "بحال ثبُتت مشاركة مبعوثين إيرانيين في هجوم حماس، ربما يؤدي ذلك إلى هجوم أمريكي"
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد دانيال هاغاري إن التحقيق جار في احتمال وجود مسلحين من غزة تسللوا إلى إسرائيل عبر الأنفاق، مضيفا "نحن في الميدان، نقوم بالمسح للتحقق من ذلك".
ووفقا للمتحدث العسكري فإنه "في الوقت الحالي هناك 6 مراكز قتال مفتوحة في قطاع غزة. الليلة، تسلل حوالي 70 مسلحا إلى كيبوتس بيئيري وقُتل معظمهم، في تبادل لإطلاق النار. وهناك أيضًا مسلحون تحصنوا في منازل داخل الكيبوتس. وفي بلدة كفار غزة، حددت القوة وجود 7 مسلحين، لاذوا بالفرار بعد تبادل إطلاق النار، ويختبئون حالياً في حقول الكيبوتس. يجري أيضا مسح البلدات: نيريم، ألوميم، شاعار هنيغف، نير عوز وحوليت. ولا يزال هناك مسلحون متسللون على الأرض.
وأضاف: "نحن نقوم بتنسيق استخباراتي وعملياتي مع الجيش الأمريكي - إيران ترى ذلك، وبحال ثبت لدينا وجود محاولات لإرسال مبعوثين إيرانيين للمشارة بهذا الهجوم فربما يؤدي ذلك إلى هجوم أمريكي".
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ردا على مزاعم نقص المعدات: "لا يوجد نقص في المعدات في الجيش الإسرائيلي. ويستغرق نقل بعض المعدات وقتًا، ولكن لا يوجد نقص.
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تابع المتحدث: "وبما يتعلق بالمختطفين والمفقودين فقد تم تعيين الجنرال ليئور كرملي لتنسيق المعلومات في قسم الموارد البشرية. وسنرسل كبار الضباط إلى أهالي المختطفين للتواصل معهم، كما سنبني صورة استخباراتية من خلال فريق خاص من المخابرات العسكرية. ورفض المتحدث التعليق في هذه المرحلة، وفق تعبيره، على تقارير حماس عن عدد المختطفين، "إلا بعد اكتمال الصورة".
حرب في الجنوب: الجيش الإسرائيلي يكشف عن مقتل 16 جنديًا آخرين بالأسماء بمجمل 74 جنديًا
كشف الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين عن أسماء 16 جنديا إضافيًا سقطوا في القتال، وتم إبلاغ عائلاتهم.
وبالإضافة إلى ما تم الكشف عنه أمس، ارتفع عدد القتلى من أفراد الجيش الإسرائيلي إلى 74، في حين أن إجمالي عدد الضحايا تجاوز 700 وآلاف الجرحى.
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رشقات صاروخية من غزة باتجاه إسرائيل وإصاباتان في عسقلان