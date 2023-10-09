تغطية متواصلة: الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافًا لحماس في غزة خلال الليل وعدد القتلى في إسرائيل تجاوز 700

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأحد، أن إيران متورطة في التخطيط للهجوم الفلسطيني المفاجئ وأعطت الإثنين الضوء الأخضر، فضلا عن كشف شبكة سي إن إن بأن هناك أيضًا 4 مواطنين أمريكيين قتلوا في الهجوم

دخلت إسرائيل يومها الثالث في معركتها مع حركة حماس، في أعقاب هجوم مفاجئ متعدد الجبهات شنه فلسطينيون من قطاع غزة. وشمل الهجوم الجوي هجمات متطورة بطائرات بدون طيار على مواقع للجيش الإسرائيلي، واختراق طائرات شراعية داخل الأراضي الإسرائيلية، وهبوط قوارب مطاطية على الشواطئ.

وبعد أن اخترق المتسللون الفلسطينيون السياج الحدودي، بدأت أفواج من المسلحين تستقل سيارات جيب وتحمل أسلحة رشاشة في ذبح المدنيين في الشوارع، وأخذ الرهائن إلى قطاع غزة.

وقد خلف الهجوم المفاجئ أكثر من 700 قتيل، واحتجاز المئات كرهائن، وآلاف الجرحى، جميعهم من جنسيات وأعمار مختلفة. وقد قارن بعض المسؤولين الأمريكيين الهجوم الوحشي الذي شنته حماس ببيرل هاربر وأحداث 11 سبتمبر.

في الليلة الأولى، دارت معارك مسلحة مكثفة بين القوات الإسرائيلية ومئات من متسللي حماس المسلحين في 22 موقعًا على الأقل في جميع أنحاء إسرائيل.

تم الكشف لاحقًا عن أن حفلًا موسيقيًا في جنوب إسرائيل كان مسرحًا لهجوم مروع قام به المسلحون الفلسطينيون، حيث تم العثور على أكثر من 260 جثة لشبان وشابات.

عندما خاطب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأمة أعلن: "نحن في حالة حرب". رددها وزير الأمن ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي. كما أصدر نتنياهو تحذيرا شديد اللهجة لسكان غزة، وحثهم على الإخلاء الفوري، بينما استعدت إسرائيل للرد بكامل القوة، وقال: "ما حدث اليوم غير مسبوق في إسرائيل، وسأحرص على عدم تكرار ذلك مرة أخرى".

وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت لاحق، ليلة الأحد، أن إيران كانت متورطة في التخطيط للهجوم الفلسطيني المفاجئ وأعطت الضوء الأخضر النهائي يوم الاثنين الماضي. وذكرت شبكة سي إن إن أن هناك أيضًا ما لا يقل عن 4 مواطنين أمريكيين قتلوا في الهجوم، مع توقعات بارتفاع هذا العدد.