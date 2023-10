تغطية متواصلة: الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافًا لحماس في غزة خلال الليل وعدد القتلى في إسرائيل تجاوز 700

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "بحال ثبُتت مشاركة مبعوثين إيرانيين في هجوم حماس، ربما يؤدي ذلك إلى هجوم أمريكي"

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد دانيال هاغاري إن التحقيق جار في احتمال وجود مسلحين من غزة تسللوا إلى إسرائيل عبر الأنفاق، مضيفا "نحن في الميدان، نقوم بالمسح للتحقق من ذلك".

ووفقا للمتحدث العسكري فإنه "في الوقت الحالي هناك 6 مراكز قتال مفتوحة في قطاع غزة. الليلة، تسلل حوالي 70 مسلحا إلى كيبوتس بيئيري وقُتل معظمهم، في تبادل لإطلاق النار. وهناك أيضًا مسلحون تحصنوا في منازل داخل الكيبوتس. وفي بلدة كفار غزة، حددت القوة وجود 7 مسلحين، لاذوا بالفرار بعد تبادل إطلاق النار، ويختبئون حالياً في حقول الكيبوتس. يجري أيضا مسح البلدات: نيريم، ألوميم، شاعار هنيغف، نير عوز وحوليت. ولا يزال هناك مسلحون متسللون على الأرض.

وأضاف: "نحن نقوم بتنسيق استخباراتي وعملياتي مع الجيش الأمريكي - إيران ترى ذلك، وبحال ثبت لدينا وجود محاولات لإرسال مبعوثين إيرانيين للمشارة بهذا الهجوم فربما يؤدي ذلك إلى هجوم أمريكي".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ردا على مزاعم نقص المعدات: "لا يوجد نقص في المعدات في الجيش الإسرائيلي. ويستغرق نقل بعض المعدات وقتًا، ولكن لا يوجد نقص.