تقرير: كيف خطط محمد الضيف للهجوم على إسرائيل دون إثارة الشكوك؟

تحت عنوان "عقلان ومدبر واحد" جاء أن قرار الإعداد للهجوم تم اتخاذه بشكل مشترك بين الضيف قائد هيئة أركان كتائب القسام ويحيى السنوار زعيم الحركة في غزة ولكن كان من الواضح من كان العقل المدبر

يقول محمد الضيف في تقرير نشره العربي الجديد الأربعاء، أنه خطط للهجوم المدمج على إسرائيل بعملية تسلل متقنة الجوانب وتحت غطاء صواريخ حماس، "بعد دخول المستوطنين المسجد الأقصى في أيار/مايو 2021 خلال شهر رمضان وعلى خلفية اللقطات التي أظهرت ضرب المصلين والاعتداء عليهم وسحب الشيوخ والشباب الى خارج المسجد".

وبحسب التقرير فقد نجا الضيف من سبع محاولات لاغتياله، آخرها عام 2021 ومكانه غير معروف سوى أنه يرجح أنه مختبئ في الأنفاق داخل غزة، وفي الوقت نفسه فقد اتهم مصدر أمني إسرائيلي الضيف بلعب دور مباشر في التخطيط للهجوم.

وتحت عنوان "عقلان ومدبر واحد" جاء أن قرار الإعداد للهجوم تم اتخاذه بشكل مشترك بين الضيف قائد هيئة أركان كتائب القسام ويحيى السنوار زعيم الحركة في غزة ولكن كان من الواضح من كان العقل المدبر.

وتم بالفعل إحاطة العملية بسرية بالغة حتى إيران لم تعرف سوى بأنه يجري العمل على التخطيط لعملية كبيرة.

قامت الخطة على عنصر الخداع وإيهام إسرائيل بأن "حماس"، غير معنية بإشعال صراع بل تركز على التنمية الاقتصادية في غزة التي تسيطر عليها. وبالفعل قدمت طلبا بزيادة عدد العمال داخل إسرائيل في الفترة الأخيرة، علما أن 18500 عامل من غزة دخل يوميا للعمل في إسرائيل عبر معبر إيريز (بيت حانون).

تلك كانت التغطية على انهماك "مقاتلي الحركة في التدريب والإعداد على مرأى من الجيش الإسرائيلي في كثير من الأحيان"، حسبما قال مصدر مقرب من "حماس". وقال علي بركة عضو قيادة حماس في الخارج إن الإعداد للمعركة استمر عامين.

وأظهرت تسجيلات الضيف يقول "بصوت هادئ في تسجيله إن حماس حذرت إسرائيل مراراً لوقف جرائمها بحق الفلسطينيين، وإطلاق سراح السجناء الذين قال إنهم تعرضوا للإيذاء والتعذيب، وكذلك وقف مصادرة الأراضي الفلسطينية".

يشار إلى أن الضيف واسمه الأصلي محمد المصري ولد عام 1965 في مخيم خان يونس للاجئين، واشتهر باسم محمد الضيف بعد انضمامه إلى "حماس" خلال الانتفاضة الأولى التي انفجرت عام 1987.

اخترق مهاجمو كتائب القسام، يوم السبت 7 تشرين الأول الجاري، الجدار الأمني الفاصل، وركب بعضهم الطائرات الشراعية ومنهم من قدم من البحر، جاؤوا محملين بأسلحة ومتفجرات وبنية الانتقام كما صورها الضيف، وقاموا بحملة تقتيل للجنود في ثكنتهم وللمواطنين في منازلهم وغرفهم الآمنة وتم القضاء على عائلات بأكملها لترتفع الحصيلة التي أوقعت الصدمة والحزن في نفوس الإسرائيليين وغيرهم إلى 1200 قتيل من الرجال والنساء والمراهقين والأطفال.

وأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السبت أيضا الحرب على قطاع غزة وقال "ستكون حربا باهظة الثمن لكننا سننتصر فيها".