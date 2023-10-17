إسرائيل: المستشارة القضائية للحكومة تعمل على طرح صيغة قانونية تسمح بإغلاق مكتب قناة "الجزيرة"

ترى المستشارة القضائية للحكومة أن صلاحية الموافقة على خطوة كهذه يجب أن تكون بيد وزير الأمن وليس الكابينيت. كما تحفظت من حقيقة غياب الإشارة في الأنظمة الجديدة إلى ضرورة موافقة المحكمة المركزية

على وقع توصية الموساد بإغلاق قناة الجزيرة، تدارس المجلس الأمني السياسي المصغر صيغة القانون ليتم التصويت عليه الإثنين. وفي حين أصر وزير الاتصالات شلومو كارعي الإسراع بإنهاء هذه المسألة قدمت المستشارة القضائية غالي بهراف ميارا تحفظاتها داعية إلى ضرورة إجراء تعديلات قبل الشروع باتخاذ قرار بمنع بث الجزيرة.

ووفقا للنشر في موقع هيئة البث الرسمية "كان"، فإنه بحسب النسخة الجديدة لأنظمة الطوارئ، التي عرضت للتصويت الليلة الماضية في اجتماع مجلس الوزراء السياسي الأمني، فإن لوزير الاتصالات صلاحية إغلاق قناة خارجية تضر فعليا بأمن الدولة بعد حصوله على الموافقة. "يجوز لوزير الاتصالات، بموافقة اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي، أن يصدر التعليمات المفصلة في هذا النظام، إذا اقتنع بأن بث قناة أجنبية تبث في إسرائيل يضر فعلا بأمن الدولة".

من جهتها ترى المستشارة القضائية للحكومة أن صلاحية الموافقة على خطوة كهذه يجب أن تكون بيد وزير الأمن وليس الكابينيت. كما تحفظت المستشارة من حقيقة غياب الإشارة في الأنظمة الجديدة إلى ضرورة موافقة المحكمة المركزية.

لكن وزير الاتصالات شلومو كارعي دعا أعضاء مجلس الوزراء إلى الموافقة على تعديل الأنظمة، رغم معارضة المستشارة القضائية وقال: "أدعو أعضاء مجلس الوزراء إلى الموافقة عليه في كل الأحوال. نحن في حالة حرب! ومن يريد ذلك فليتقدم بطلب إلى المحكمة العليا بعد ذلك، لكن هذه المحطة مغلقة الآن!".

وأوضحت المستشارة القضائية للحكومة بأنه "سيُعرض على مجلس الوزراء مشروع أنظمة الطوارئ التي تخول وزير الأمن، بموافقة مجلس الوزراء، إغلاق المكاتب ومنع البث في إسرائيل لوسائل الإعلام الأجنبية التي تضر بأمن الدولة".

تناولت تقارير إسرائيلية أمس إعلان الموساد الإسرائيلي تأييده إغلاق شبكة الجزيرة التلفزيونية في إسرائيل، معللا موقفه بأن عملها يضر بأنشطة الجيش الإسرائيلي ويعرض القوات المقاتلة للخطر.