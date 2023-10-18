تغطية متواصلة: إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان وإسرائيل تأمر بإخلاء البلدات الحدودية الشمالية على مسافة خمسة كيلومترات

صادقت الحكومة الإسرائيلية من خلال استفتاء هاتفي، اليوم الأربعاء، إخلاء البلدات الحدودية على مسافة خمسة كيلومترات من الحدود الشمالية مع لبنان

دخلت الحرب بين إسرائيل وحماس يومها الثاني عشر بعد الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر الجاري. وعلى الرغم من الجهود الدبلوماسية التي قادتها واشنطن، اشتدت التوترات في المنطقة بعد قصف مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" بغزة والذي اسفر عن مقتل المئات، في حين تتواصل الضربات الصاروخية التي تشنها حركتي حماس والجهاد الإسلامي ضد البلدات الإسرائيلية.

وفي السياق صادقت الحكومة الإسرائيلية من خلال استفتاء هاتفي، اليوم الأربعاء، إخلاء البلدات الحدودية على مسافة خمسة كيلومترات من الحدود الشمالية مع لبنان، واتخذ القرارعلى وافيد أن الخطة ستنفذ بموجب تعليمات وزير الأمن يوآف غالانت وبناء على موافقة المواطنين.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن، أمس الثلاثاء، أن "قصف مستشفى المعمدانية كان بسبب إطلاق صاروخ فاشل لحركة الجهاد وهو واحد من بين 450 صاروخا سقطت في غزة"، الا أن حركة الجهاد نفت ما جاء على لسان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، وفي المقابل توالت الردود الدولية والعربية على قصف المستشفى كما انطلقت احتجاجات بعدد من الدول العربية.

وفي المقابل استمر التوتر في الجبهة الشمالية بين إسرائيل وحزب الله ، ما يثير التساؤلات حول امكانية ارتفاع حدة هذا التصعيد بالتزامن مع التوتر المتواصل بين إسرائيل وقطاع غزة، وامكانية فتح جبهة جديدة بين إسرائيل ولبنان.

ومن جانب آخر، وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل اليوم الأربعاء، لكن الأردن ألغى اجتماع القمة الرباعية في عمان. وكان من المفترض أن تشمل العاهل الأردني والرئيس المصري ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.