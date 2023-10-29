التغطية متواصلة: الجيش الإسرائيلي يواصل التقدم داخل قطاع غزة ومصير المخطوفين يبقى التحدي الأكبر
وبالرغم من الدمار الذي نزل بالقطاع جراء القصف الإسرائيلي المستمر يصر السنوار على صفقة "الكل مقابل الكل" والعائلات الإسرائيلية تترقب من المسؤولين في الدولة العمل حثيثا على الإفراج عن أبنائها المختطفين
تدخل الحرب يومها الـ24 بين إسرائيل وحركة حماس التي أعلنت الحرب بمشهد هجومي مفاجئ. وبالرغم من الدمار الهائل الذي نزل بالقطاع جراء القصف الإسرائيلي المستمر يصر السنوار على صفقة "الكل مقابل الكل" والعائلات الإسرائيلية تترقب من المسؤولين في الدولة العمل حثيثا على الإفراج عن أبنائها المخطوفين.
وأعلنت إسرائيل أن الحرب دخلت "المرحلة الثانية" وكثفت هجماتها على غزة اليوم الأحد ودعت المدنيين الى الفرار جنوب وادي غزة، حيث أكدت زيادة المساعدات.
وشنت إسرائيل حملة قصف واسعة النطاق بعد أن اقتحم مسلحون من حماس الحدود في 7 أكتوبر/تشرين الأول، مما أسفر عن مقتل 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، واحتجاز 230 رهينة، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين.
في الأثناء، يواصل الجيش الإسرائيلي تقدمه البري داخل القطاع مهددا حماس بمزيد من الضربات المؤلمة لحملها على الإفراج عن الرهائن. ويتقاطع مشهد الحرب جنوبي البلاد مع التصعيد على الحدود الشمالية حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بغارات جوية ضد الخلايا التي يتم رصدها أثناء محاولتها إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.
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الناطق العسكري لكتائب القسام أبو عبيدة في بيان: "العدد الكبير من أسرى العدو لدينا ثمنه تبييض السجون من الأسرى كافة. إذا أراد العدو إنهاء ملف الأسرى مرة واحدة فنحن مستعدون وإذا أراد مساراً لتجزئة الملف فمستعدون أيضاً".
إسرائيل: نتنياهو ينفي تسلمه أي تحذير حول نية حماس بدء الحرب
يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإصرار على رفضه تحمل مسؤولية الفشل الذي أدى إلى هجوم حماس المفاجئ في 7 تشرين الأول/أكتوبر، هكذا فعل في المؤتمر الصحافي أمس. وقام فجر اليوم بنشر منشور على منصة اكس (تويتر سابقا)، قال فيه إنه "خلافًا للادعاءات الكاذبة، لم يتم تحذير رئيس الوزراء نتنياهو تحت أي ظرف من الظروف وفي أي مرحلة من نوايا حماس بدء الحرب".
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وذكر على وجه التحديد رؤساء الأجهزة الاستخبارية، وقال: "على العكس من ذلك، فإن جميع القوى الأمنية، بما في ذلك رئيس مجلس أمان أهارون حاليفا ورئيس المخابرات رونين بار اللذين قدرا أن حماس مردوعة وعقدت النية على التسوية. وهذا هو التقييم الذي تم تقديمه مرارًا وتكرارًا إلى رئيس الوزراء والحكومة من قبل جميع قوات الأمن وأجهزة المخابرات، بما في ذلك حتى اندلاع الحرب".
صفارات الإنذار دوت صباح اليوم في المناطق المتاخمة للحدود مع قطاع غزة