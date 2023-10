التغطية متواصلة: الجيش الإسرائيلي يواصل التقدم داخل قطاع غزة ومصير المخطوفين يبقى التحدي الأكبر

إسرائيل: نتنياهو ينفي تسلمه أي تحذير حول نية حماس بدء الحرب

يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإصرار على رفضه تحمل مسؤولية الفشل الذي أدى إلى هجوم حماس المفاجئ في 7 تشرين الأول/أكتوبر، هكذا فعل في المؤتمر الصحافي أمس. وقام فجر اليوم بنشر منشور على منصة اكس (تويتر سابقا)، قال فيه إنه "خلافًا للادعاءات الكاذبة، لم يتم تحذير رئيس الوزراء نتنياهو تحت أي ظرف من الظروف وفي أي مرحلة من نوايا حماس بدء الحرب".